Alternatifler - ComplyCloud

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer, sizin gibi gizlilik profesyonellerinin daha fazla iş yapmasına yardımcı olmak için kurulmuş bir İsveç şirketidir. İster gizlilik programınızı daha iyi organize etmeye, ister RoPA'nızı daha hızlı yönetmeye, ister farkındalığı daha verimli bir şekilde artırmaya ihtiyacınız olsun, profesyo...