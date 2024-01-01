Complianz.io, web sitesi sahiplerinin gizlilik yasalarının, özellikle de Avrupa Birliği'ndeki Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'nın (CCPA) karmaşıklıklarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir uyumluluk çözümüdür. Complianz.io, kullanıcı gizliliğinin ve verilerinin korunmasını sağlayarak, web sitesi sahiplerinin bu düzenlemelere uygunluğu sağlamalarına ve sürdürmelerine yardımcı olacak araçlar ve hizmetler sunar. Ana Özellikler: * Çerez Onay Yönetimi: Complianz.io, web sitesi sahiplerine, çerez izni bildirimlerini ve politikalarını GDPR ve diğer gizlilik düzenlemelerine uygun olarak yönetmeleri için araçlar sağlar. Buna özelleştirilebilir çerez banner'ları, çerez taraması ve izin kaydı da dahildir. * Gizlilik Politikası Oluşturucu: Platform, web sitesi sahiplerinin, kendi web sitelerine ve yasal gerekliliklere göre uyarlanmış gizlilik politikalarını oluşturmalarına ve özelleştirmelerine yardımcı olan bir gizlilik politikası oluşturucu sunar. * Veri İşleme Anlaşmaları (DPA'lar): Complianz.io, GDPR'nin gerektirdiği şekilde web sitesi sahipleri ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları arasında DPA'ların oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. * Çerez Onay Taraması: Complianz.io, çerezleri ve izleyicileri tanımlamak ve kategorilere ayırmak için web sitelerini otomatik olarak tarar ve web sitesi sahiplerinin çerez kullanımlarını ve uyumluluk yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olur. * Coğrafi Konum Hedefleme: Platform, ziyaretçinin konumuna göre özelleştirilmiş çerez banner'ları ve gizlilik bildirimlerini görüntülemek için coğrafi konum hedefleme sunarak yerel gizlilik yasalarına uyumu sağlar. * Uyumluluk Kontrol Paneli: Complianz.io, web sitesi sahiplerinin uyumluluk durumlarını izlemeleri, izin tercihlerini yönetmeleri ve uyumluluk belgelerine erişmeleri için merkezi bir kontrol paneli sağlar. * Düzenli Güncellemeler: Platform, gizlilik düzenlemelerindeki değişikliklere göre güncel kalır ve gelişen yasal gerekliliklere sürekli uyum sağlamak için düzenli güncellemeler ve özellikler sağlar. * Uzman Desteği: Complianz.io, web sitesi sahiplerine uyumluluk sorunları, sorular ve özelleştirme ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak için uzman desteği ve rehberlik sunar. Genel olarak Complianz.io, gizlilik düzenlemelerinin karmaşık ortamında gezinmek isteyen web sitesi sahipleri için değerli bir kaynaktır; GDPR, CCPA ve diğer ilgili yasalara uyumu sağlamak ve sürdürmek için kapsamlı araçlar ve destek sağlar.

Web Sitesi: complianz.io

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