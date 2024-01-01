Common Sense Machines

Common Sense Machines

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Web Sitesi: csm.ai

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Common Sense Machines (CSM), kullanıcıların tekli görüntüler, metin ve çizim gibi çeşitli girdilerden kontrol edilebilir ve oyun motoruna hazır 3D animasyonlu dünyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka ürünü sunar. Yaygın olarak 3D Sanatçıları, geliştiriciler, tamirciler, oyun stüdyoları ve işletmeler tarafından kullanılan bu ürün, 3D iş akışlarını hızlandırmaya yöneliktir. Oluşturulan 3 boyutlu dünyalar, birleşik bir dünya tuvalindeki ağlardan, Gauss uyarılarından ve animasyonlardan oluşur. Yayılma tabanlı bir işleme motoru kullanarak stilize edilmiş dünyaların metin girişleriyle işlenmesi gibi özellikleri içerir. Kullanıcılar, sağlanan animasyon kitaplığından çeşitli hareketlerle veya özel animasyonlar için metin istemleri girerek 3D varlıkları canlandırabilir. Ek olarak, basit metin istemleri aracılığıyla stille tutarlı 3D varlıkların ve karakterlerin oluşturulmasını destekler. Seri üretimden önce daha fazla fikri test ederek konseptten 3D baskıya kadar döngü geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu araç, hızlı bir şekilde 3D oyun dekorları ve karakterleri oluşturarak oyun testi için hızlı prototip oluşturmaya yardımcı olur. Kullanıma ve ihtiyaçlara bağlı olarak kullanıcılar çok çeşitli plan seçenekleri arasından seçim yapabilir.

Web Sitesi: csm.ai

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