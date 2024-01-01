Alternatifler - CommBox
Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, S...
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Zoho Cliq
zoho.com
Çalışmayı ileriye taşımak için ekip iletişiminizi kolaylaştırın. Zoho Cliq, organize konuşmalar, bulunması kolay bilgiler ve sevdiğiniz araçlara bağlanarak ekip iletişiminizi basitleştirir.
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...
Freshdesk
freshdesk.com
İşlerin daha hızlı halledilmesi için tüm akıllı otomasyonlarla yardım masası desteği sağlayan çevrimiçi bulut tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı. Ücretsiz deneme için bugün kaydolun!
Zoho Desk
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Element
element.io
Element, Matrix açık ağını kullanarak evden çalışırken gelişmiş grup sohbeti gizlilik ayarlarına, ekip iletişimi ve üretkenlik özelliklerine sahip güvenli bir grup görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Güçlü uçtan uca şifrelemeyle işbirliği. Grup mesajlaşmacısı Riot.im artık Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
FuseBase
nimbusweb.me
Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük grup iletişimi ve iş yönetimi için tasarlanmış bir mobil uygulama ve hizmettir. Kaizala, nerede olurlarsa olsunlar saha çalışanları, satıcılar, iş ortakları ve müşteriler de dahil olmak üzere değer zincirinizin tamamıyla bağlantı kurmanızı ve çalışmayı koordine etmenizi kola...
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri Sohbeti herkesle, her zaman, her yerde bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı...
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Rocket.Chat
rocket.chat
Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, web sitesi ve ziyaretçi takibi için en iyi canlı sohbet müşteri destek yazılımını sunar. Müşterilerinizi takip edin, yakalayın ve onlarla etkileşime geçin. 2 kullanıcı için ÜCRETSİZ. Şimdi dene!
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.