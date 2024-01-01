ColorBrewer

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dr. Cynthia Brewer'ın araştırmasına dayanan, koropleth harita renk şemalarının seçiminde rehberlik sağlayan web aracı. Axis Maps tarafından oluşturulmuş ve bakımı yapılmıştır.

Web Sitesi: colorbrewer2.org

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