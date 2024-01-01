ColorBrewer

ColorBrewer

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Web Sitesi: colorbrewer2.org

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Dr. Cynthia Brewer'ın araştırmasına dayanan, koropleth harita renk şemalarının seçiminde rehberlik sağlayan web aracı. Axis Maps tarafından oluşturulmuş ve bakımı yapılmıştır.

Web Sitesi: colorbrewer2.org

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