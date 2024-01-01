Cold Tea Collective, Asya diasporasının yeni neslinin gerçek hikayelerini, bakış açılarını ve deneyimlerini paylaşan yeni bir medya platformudur. Ekip, topluluğa kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamaları ve onlarla bağlantı kurmaları için bir platform sağlama konusunda tutkuludur. Bunu yürekten söylüyoruz, her hikayede gerçeği daha derine iniyoruz ve en kaliteli içerik ve sohbeti yaratmak için çalışıyoruz.

Web Sitesi: coldteacollective.com

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