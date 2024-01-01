CoinPayments

CoinPayments

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Web Sitesi: coinpayments.net

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CoinPayments dünya çapındaki ilk ve lider kripto ödeme işlemcisidir. 190'dan fazla ülkede 1 milyondan fazla kullanıcısı ve 120.000'den fazla kayıtlı satıcısıyla CoinPayments, çevrimiçi olarak en yaygın kullanılan çoklu kripto ödeme sistemlerinden biri haline geldi. 2013 yılından bu yana, satıcıların 100'den fazla kripto para birimini kabul etmesine ve 2.000'den fazla altcoin'i tek bir platformda tutmasına olanak tanıyan eksiksiz bir kripto ödeme ağ geçidi geliştirdik. CoinPayments bir Bitcoin ödeme işlemcisinden çok daha fazlasıdır. Aşağıdakiler gibi yenilikçi çözümlere sahip eksiksiz bir kripto ödeme ağ geçididir: * Satış Noktası arayüzü * Kripto fatura oluşturucu * Çoklu imza cüzdanları * Uzun süreli depolama kasaları * Mobil ve masaüstü desteği * Sektörde düşük işlem ücreti (%0,5) CoinPayments'ta bulunan özellikler arasında kripto para birimlerinin hızlı ve verimli bir şekilde dönüştürülmesine olanak tanıyan bir dönüştürme aracı da bulunmaktadır.

Web Sitesi: coinpayments.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, CoinPayments ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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