Alternatifler - cogram

ChatrHub

chatrhub.com

Müşterilerinize hizmet vermenin daha iyi bir yolu var. Müşterilerle hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde etkileşime geçmek için basit ama güçlü çok kanallı çözümler. ChatrHub çok kanallı bir yapay zekadır. chatbot ve canlı temsilci çözümü. Telefonlarınızı, kısa mesajlarınızı, web sitesi widget'ınız...