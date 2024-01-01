Cofactr

Cofactr

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Web Sitesi: cofactr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cofactr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Elektronik için bulut fabrika öncesi lojistik ve tedarik. Yenilikçi donanım ekipleri, elektronik donanımlarını BOM'dan üretime kadar ölçeklendirmek için Cofactr'ı kullanıyor, e-tabloları ve rafları öngörüler ve isteğe bağlı altyapıyla değiştiriyor.

Web Sitesi: cofactr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cofactr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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