Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Elektronik için bulut fabrika öncesi lojistik ve tedarik. Yenilikçi donanım ekipleri, elektronik donanımlarını BOM'dan üretime kadar ölçeklendirmek için Cofactr'ı kullanıyor, e-tabloları ve rafları öngörüler ve isteğe bağlı altyapıyla değiştiriyor.

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