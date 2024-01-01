CodiumAI

CodiumAI

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Web Sitesi: codium.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CodiumAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Meşgul geliştiriciler için anlamlı testler oluşturma CodiumAI ile, doğrudan IDE'nizin içinde önemsiz olmayan (ve aynı zamanda önemsiz!) testler alırsınız, böylece akıllıca kodlayabilir, daha fazla değer yaratabilir ve zorladığınızda kendinize güvenebilirsiniz. Kod, kastettiğin gibi.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: codium.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, CodiumAI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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