Medicodio Inc, son teknoloji ürünü yapay zeka destekli tıbbi kodlama asistanı CODIO ile Tıbbi Kodlama Endüstrisinde devrim yaratmanın ön saflarında yer alıyor. Yenilikçi teknolojimiz, tıbbi kodlama iş akışlarındaki hataları, talep reddini, geri dönüş süresini ve masrafları azaltırken bireylere ve kuruluşlara verimliliği ve geliri artırmada yardımcı olur. CODIO, iş akışlarını otomatikleştirerek ve kod seçimini hızlandırarak tıbbi kodlayıcıların kodlama geri dönüş süresini kısaltmasına ve kodlamadaki hataları en aza indirmesine olanak tanır, böylece kod doğruluğunu artırır. AI/ML yazılım teknolojimiz, EHR sistemlerinden ve Doktor Notlarından/Tablosundan hastanın demografik bilgilerini okuyarak tıbbi kodlar öneren CODIO'yu destekler. CODIO ile iş akışı verimliliğini %85'e kadar optimize edebilir ve verimliliği %45'e kadar artırabiliriz. CPT/ICD kod arama işlevi, ayrıntılı kontrol panelleri, NCCI Düzenleme kontrolleri, kusursuz API entegrasyonları ve otomatik ücret girişi dahil olmak üzere kapsamlı bir özellik yelpazesi sunuyoruz. CODIO, en son teknoloji ve protokollerle denetim risklerini azaltırken kodlama iş akışlarını optimize etmek ve ödeme döngülerini hızlandırmak isteyen sağlık tesisleri, Gelir Döngüsü Yönetimi şirketleri ve tıbbi kodlayıcılar için ideal çözümdür. CODIO ile tıbbi kodlamanın geleceğini deneyimlemek için sizi ekibimizle birlikte bir gösteri planlamaya davet ediyoruz.

Web Sitesi: medicodio.com

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