Alternatifler - CodeSignal
Coursera
coursera.org
Coursera, Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimi profesörleri Andrew Ng ve Daphne Koller tarafından 2012 yılında kurulan ve devasa açık çevrimiçi kurslar (MOOC), uzmanlıklar, dereceler, profesyonel ve mastertrack kursları sunan dünya çapında bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Coursera, mühend...
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, işletmelerin yazılım geliştiricilerini beceriye göre değerlendirmesine yardımcı olan bir geliştirici becerileri platformudur. ABD'nin önde gelen 8 ticari bankasından 5'i de dahil olmak üzere tüm sektörlerden 3000'den fazla müşteri, dünya çapındaki teknik yetenekleri değerlendirmek ve işe...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, eğitim videoları sağlayan bir çevrimiçi öğrenme topluluğudur. Kurslar akredite değildir ve yalnızca ücretli abonelik yoluyla edinilebilir. Kurslar öncelikle yaratıcı çalışmaları kapsarken, daha az miktarda iş ve girişimcilik üzerine kurslar da yer al...
Codecademy
codecademy.com
İstediğiniz iş için ihtiyacınız olan teknik becerileri öğrenin. Çevrimiçi eğitim ve kodlamayı öğrenmede lider olarak, test edilmiş bir müfredat ve etkileşimli bir öğrenme ortamı kullanarak 45 milyondan fazla kişiye eğitim verdik. HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Veri Bilimi ve daha fazlasıyla baş...
DataCamp
datacamp.com
İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka be...
Hack The Box
hackthebox.com
Devasa Bir Hacking Oyun Alanı. Dinamik olarak büyüyen bir bilgisayar korsanlığı topluluğuna katılın ve en büyüleyici, oyunlaştırılmış, uygulamalı eğitim deneyimiyle siber güvenlik becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız...
Udacity
udacity.com
Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan ...
Pluralsight
pluralsight.com
Çoğul Görüş Nedir? Sektörünüz ve iş modeliniz geliştikçe, önemli yenilikleri zamanında ve bütçe dahilinde sunmanıza yardımcı olacak bir öğrenme çözümüne ihtiyacınız var. Platformumuzla ekiplerinizin teknik yeteneklerini değerlendirebilir, öğrenmeyi temel iş hedefleriyle uyumlu hale getirebilir ve ya...
Scrimba
scrimba.com
Scrimba, kodlayıcıların becerilerini geliştirmeleri için yeni nesil bir platformdur. Aslında ekran video teknolojisini tamamen yeniden icat ettik (bunlara ince kumaşlar diyoruz), böylece öğrenci olarak siz, öğretmenin koduyla doğrudan etkileşime girebilirsiniz - tıpkı sihir gibi! Bu sayede daha çok ...
Educative
educative.io
Kodlama becerilerinizi geliştirin. Artık pasif öğrenme yok. Etkileşimli tarayıcı içi ortamlar sizi meşgul eder ve ilerledikçe ilerlemenizi test eder.
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online, kuruluşunuzu önümüzdeki on yılda büyümeye hazırlamak için ihtiyaç duyduğunuz eğitim kaynaklarını, stratejileri ve çözümleri sunar. Ders planlama, içerik, dağıtım ve analiz dahil olmak üzere tamamen özelleştirilmiş ve bulut tabanlı eğitim müfredatları oluşturuyoruz. Harmanlanmış öğren...
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse, uzman öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından verilen web tasarımı, web geliştirme, mobil geliştirme ve oyun geliştirme alanlarında başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar kurslar sunan çevrimiçi bir teknoloji okuludur. Kursları, kodlama becerilerini öğrenmek ve teknoloji endüstri...
Metaview
metaview.ai
Her röportajı muhteşem bir röportaj haline getirin. Ekiplerinizi ölçeklendirirken görüşmeleri tutarlı ve yüksek kalitede tutmak imkansızdır. Metaview, görüşmecilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz veriler, analizler ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler sağlar. Son...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments piyasadaki en gelişmiş kodlama değerlendirme platformudur. 1000'den fazla beceriye ve 40'tan fazla programlama diline yayılmış 22.000'den fazla sorudan oluşan kodlama sorusu kitaplığıyla HackerEarth Assessments, teknoloji işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine şimdiy...
Mettl
mettl.com
Mercer ile çevrimiçi değerlendirmeler artık daha kolay | Mettl'ın sanal yetenek değerlendirme araçları. Organizasyonel ve çalışan yetenek haritalaması, yönetimi ve kazanımı için en iyi uzaktan değerlendirme şirketi - Bugün ücretsiz demoya katılın!
FutureLearn
futurelearn.com
FutureLearn'de öğrenen milyonlarca kişiye katılın. Önde gelen üniversitelerden veya kuruluşlardan çevrimiçi kurslar ve dereceler bulun ve bugün çevrimiçi öğrenmeye başlayın.
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
CoderPad
coderpad.io
Adayın sürekli sıkışıp kalması nedeniyle tuhaflaşan bir röportajda hiç bulundunuz mu? Bu her zaman olur: Bir programcıya bir röportaj problemi verilir ve bunu telefonda düz metin editöründe veya beyaz tahtada çözmesi için bir saat verilir. Bunu biraz araştırıp tamamen makul bir çözüm yazıyorlar. Te...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
Dataquest
dataquest.io
Uygulamalı veriler ve yapay zeka kurslarıyla ekibinizin becerilerini geliştirin. Dataquest, ekibinizin hedeflerine 10 kat daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmak için burada. Öğrenme platformumuz, uzun video derslerle değil, alıştırmalar ve projeler aracılığıyla veri ve yapay zekayı uygulamalı hale get...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
CodinGame
codingame.com
CodinGame, programcılara yönelik, en yeni programlama konularıyla oynayabileceğiniz, mücadeleye dayalı bir eğitim platformudur. Oyunları çözün, yapay zeka botlarını kodlayın, meslektaşlarınızdan öğrenin, eğlenin.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters, web geliştiricilerinin becerilerini geliştirmeleri ve genişletmeleri için önde gelen çevrimiçi platformdur. Platform, başlangıç seviyesinden ileri düzey konulara kadar uzanan, öğrencileri kıdemli veya tam kapsamlı geliştirici rollerine ilerlemek için gerekli becerilerle donatmak ...
Codility
codility.com
Codility, güçlü mühendislik ekipleri oluşturmak için beceriye dayalı değerlendirmeleri kullanan küresel işletmelerin 1 numaralı ortağıdır. Teknik değerlendirme ve görüşme platformumuz kanıta dayalı işe alım kararları vermenize, önyargıyı azaltmanıza, mühendislik zamanından tasarruf etmenize ve bugün...
KodeKloud
kodekloud.com
YAPARAK ÖĞRENME PLATFORMUMUZ ARACILIĞIYLA DEVOPS UZMANI OLUN. KodeKloud, yaparak öğrenme öğretim yaklaşımına inanmaktadır. Bu öğretim yaklaşımının öğrencilerimizin en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına olanak sağlayacağına ve bunun da başarılı bir DevOps kariyeri oluşturmanıza yardımcı olacağına ...