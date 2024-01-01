CodeNOW, çeşitli bulut ortamlarında yazılım geliştirmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir platformdur. CodeNOW, önceden yapılandırılmış açık kaynaklı araçların uyumlu bir karışımını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerini yönetir. Bu, geliştirme ekiplerinizin, bulut altyapılarını yönetmeye ve otomatikleştirmeye zaman harcamak yerine işletmeniz için işlevsel bileşenler oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. CodeNOW, yerel veya uzak olabilen geliştirme ekiplerinizi yönetmenize yardımcı olan önceden belirlenmiş sağlam roller ve izinler sağlar. VMWare Tanzu veya Azure Stack Hub gibi platformları kullanarak genel bulut platformlarına veya kendi dahili sunucularınıza dağıtım yapma özgürlüğüne sahipsiniz. CodeNOW özellikle mikro hizmet veya olay odaklı mimariler üzerine kurulu yazılımlar için uygundur. Bu mimariler, bağımsız ekiplerin hızla yineleme yapmasına ve işletmenize değer katmasına olanak tanır. Karmaşıklıklarını yönetmeye gerek kalmadan Kubernetes'in gücünden yararlanabilirsiniz. Geliştiricileriniz kodlamaya odaklanırken CodeNOW bulut otomasyonuyla ilgilenir. Uzman ekibimiz, Kubernetes kümelerinizi iş ihtiyaçlarınıza göre yükseltme konusunda size rehberlik edecektir. CodeNOW özünde yazılım geliştirmenizi güvenli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır!

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