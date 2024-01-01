CodeCrafters

CodeCrafters

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Web Sitesi: codecrafters.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CodeCrafters çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Karmaşık Yazılım Yazma Alıştırması Yapın. Redis, Git ve SQLite'ı kendi ellerinizle yeniden yaratın. Harekete geçerek ve derinlere dalarak dünyanın en iyilerinden öğrenerek uzman düzeyinde güven kazanın.

Web Sitesi: codecrafters.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, CodeCrafters ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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