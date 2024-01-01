Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Codec çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Geliştiriciler için video anlayışı. Codec, videoyu anlamak için bir SDK oluşturur; böylece geliştiriciler gerçek dünyayla arayüz oluşturan uygulamaları kolayca oluşturabilirler.

Web Sitesi: codec.io

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