Codec

Codec

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Web Sitesi: codec.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Codec çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Geliştiriciler için video anlayışı. Codec, videoyu anlamak için bir SDK oluşturur; böylece geliştiriciler gerçek dünyayla arayüz oluşturan uygulamaları kolayca oluşturabilirler.

Web Sitesi: codec.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Codec ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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