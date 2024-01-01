Codeamigo, kullanıcıların kodlamayı öğrenmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan etkileşimli bir kodlama eğitim aracıdır. Araç, mevcut ve gelecekteki geliştiricilerin kendilerine sunulan araçlardan yararlanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Web sitesi, kodlamanın temellerini öğretmeyi amaçlayan küçük eğitimler sunuyor. Web sitesinde vurgulandığı gibi, kodun neredeyse %50'si yapay zeka tarafından yazılıyor ve bu nedenle yapay zeka ile nasıl kod yazılacağını öğrenmek çok önemli. Öğretici dersler, dersler arasında ileri veya geri gitme seçeneğiyle basit bir formatta sunulur. Codeamigo, kodlamayı öğrenmeye başlamak isteyen yeni başlayanlar için çekici ve kullanımı kolay görünüyor. Araç, kullanıcıların öğrendiklerini deneyebilecekleri HTML tabanlı bir sanal alan ortamı olan Codesandbox'ı sunar. Kod düzenleyici yapılandırılmıştır ve kullanıcılar kodlarını yazarken anında çalışırken görebilirler. Codeamigo herhangi bir otomatik geri bildirim veya puanlama sistemi sağlamaz, dolayısıyla kullanıcının ilerlemesini belirlemesi gerekir. Web sitesi modern bir tasarıma sahip ve iyi organize edilmiş bir his veriyor. Arayüz, kullanıcıların bölümler ve dersler arasında kolayca gezinmesine olanak tanır. Genel olarak Codeamigo, yapay zeka ile kodlamayı öğrenmek isteyenler için ulaşılabilir bir araçtır. Başlamak için basit ve küçük dersler sunar ve HTML tabanlı sanal alan ortamı Codesandbox, örnekler üzerinde çalışmak için uygulamalı bir yaklaşım sağlar.

Web Sitesi: codeamigo.dev

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