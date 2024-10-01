Alternatifler - CoachHub

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı ...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.

Valence

Valence

valence.co

Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.

Torch

Torch

torch.io

Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü ...

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50'nin 360 Geri Bildirimi, gerçek zamanlı akran onaylı kariyer gelişimini destekler. Kuruluşunuzdaki çalışanlarınızın sonsuz kariyer gelişimini destekleyin. 360 Geribildirim çalışanların, liderlerin, mentorların ve koçların birbirlerinden geri bildirim istemesine, almasına ve vermesine olanak ta...

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...

Draup

Draup

draup.com

Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Yapay zekanın yardımıyla uzmanlığınıza abonelik satın. Benzersiz bilgi tabanınızı temel alan özel bir yapay zeka yardımcısıyla tavsiye verme yeteneğinizi güçlendirin.

Edform

Edform

edform.com

İşverenlerin yetenekli öğrenciler ve mezunlar bulmasına ve yetiştirmesine yardımcı olan akıllı bir kariyer ve işveren katılımı platformu.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, ...

Progression

Progression

progression.co

Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basi...

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity, ETKİLİ mentorluk programları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir MENTORLUK YAZILIMIdır. Mentornity özelleştirilebilir bir çözümdür ve ÇALIŞAN mentorluğuna, TOPLULUK mentorluğuna, tersine mentorluğa, mezunlar ağı mentorluğuna ve GİRİŞİMCİ mentorluğuna hazırdır. Mentornity yönetici ...

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching, kurumsal çapta geniş ölçekte koçluk yoluyla çalışanlarınızın sınırsız potansiyelini ortaya çıkarır. EZRA dünya çapındaki en büyük koçluk sağlayıcılarından biridir. Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca ve P&G gibi kurumsal markalardaki binlerce çalışana koçluk y...

secure

secure

mentoringcomplete.com

Mentoring Complete, otuz yıllık mentorluk uzmanlığını masaya getiriyor. Ayrıca platform, kuruluşların ihtiyaçlarına uygun mentorluk programları oluşturma konusunda çok yönlülük sunuyor. İlişkinin uzun sürmesi için otomatik olarak %90'a kadar uyumlu eşleşmeler oluşturan Hassas Eşleştirme sunar. Ayrıc...

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh, özellikle uzak ekiplerde çalışanların hedeflere ulaşmasını ve zamanında geri bildirim almasını kolaylaştıran bir performans yönetimi platformudur. Facebook'a benziyor ve sıkıcı İK formlarını doldurmak yerine çalışanlar birbirlerinin ilerlemesini beğeniyor ve yorum yapıyor.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğre...

Leadr

Leadr

leadr.com

Leadr, kuruluşların sağlıklı ekipler oluşturan etkili liderler oluşturmasına yardımcı olan ve sonuçların artmasını sağlayan dijital bir çalışma alanıdır. Leadr, bire bir ve ekip toplantıları, daha bilinçli geri bildirimler, hedef belirleme ve performans incelemelerini izleme, çalışan katılımı ve dah...

Klaar

Klaar

klaarhq.com

Dünya çapında 150'den fazla kuruluşun insan liderleri ve İK ekipleri, sürekli Performans Yönetimi, Yedekleme Planlama ve Hazırlık, Mentorluk ve Çalışan Bağlılığı Anketlerini birleştiren yapay zeka destekli Eylem Sistemi olarak Klaar'a güveniyor ve onu seviyor. Klaar ile ilk kez İK liderleri, sorunun...

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk aracılığıyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe büt...

Insala

Insala

insala.com

Insala'nın kapsamlı mentorluk çözümüyle katılımcıları güçlendirin ve ölçülebilir sonuçlar elde edin. İhtiyacınız olan yerde destek alın; çözümlerimiz danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımlarından oluşur. Birçok sektördeki müşterilerle çalışma konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahibiz. US Bank, S...

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar'ın dünya lideri mentorluk platformu, mentorluk uygulaması ve yazılımı, geleneksel mentorluktan tersine mentorluk ve grup mentorluk programlarına kadar her türlü mentorluk hedefine uygulanabilir. Mentorluk hedefleriniz ne olursa olsun, mentorluk katılımını geliştirirken ve yatırımınızın geri ...

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink, şirketlerin akıllı mentorluk faaliyetlerini geniş ölçekte akıllı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmesine olanak tanıyan 'ödüllü' bir mentorluk yazılımıdır.

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