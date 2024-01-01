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Cable News Network International veya CNN International (CNNi, canlı yayında CNN olarak anılır), CNN Worldwide'ın sahibi olduğu uluslararası bir televizyon kanalı ve web sitesidir. CNN International dünya çapında haberlerle ilgili programlar yürütmektedir; kardeş ağ CNN'in ulusal ve uluslararası haber bürolarıyla işbirliği yapmaktadır.

Web Sitesi: edition.cnn.com

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