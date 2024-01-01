CMO Council

CMO Council

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Web Sitesi: cmocouncil.org

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Piyasa Haberleri kapsamını ve CMO Konseyi'nden resmi güncellemeleri alın. 2001 yılında kurulan CMO Konseyi, dünya çapındaki üst düzey kurumsal pazarlama liderleri arasında üst düzey bilgi alışverişi, düşünce liderliği ve kişisel ilişki kurmaya adanmış, üst düzey pazarlama karar vericileri için emsal destekli ilk ağ olarak hizmet vermektedir.

Web Sitesi: cmocouncil.org

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