Alternatifler - cmBuilder.io
SketchUp
sketchup.com
SketchUp, mimari, iç tasarım, peyzaj mimarlığı, inşaat ve makine mühendisliği, film ve video oyunu tasarımı gibi çok çeşitli çizim uygulamalarına yönelik bir 3D modelleme bilgisayar programıdır. Web tabanlı bir uygulama, SketchUp Free, ücretsiz bir sürüm, SketchUp Make ve ek işlevlere sahip ücretli ...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD. Herhangi bir yer. AutoCAD web uygulamasıyla CAD çizimlerine istediğiniz zaman hızlı bir şekilde erişin. AutoCAD ticari bir bilgisayar destekli tasarım ve çizim yazılımı uygulamasıdır. Autodesk tarafından geliştirilen ve pazarlanan AutoCAD, ilk olarak Aralık 1982'de dahili grafik denetleyic...
Vectary
vectary.com
Fikirlerinizi aktarmak için 3D etkileşimli deneyimler oluşturun. İlham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çevrimiçi bir platform olan Vectary ile tanışın. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda.
Artflow
artflow.ai
yapay zeka Tarayıcınızda birlikte video oluşturma. Karakterinizi ve sahnenizi seçin, diyaloğunuzu yazın ve mükemmel sesi bulun. A.I. hikayenize hayat verin.
KAEDIM
kaedim3d.com
Dakikalar içinde sihirli bir şekilde özel 3D modeller oluşturun. Modelleme araçlarına saatlerinizi harcamayı bırakın. Yalnızca bir görüntüyle çarpıcı 3D sanat eserleri oluşturun.
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
Ready Player Me
readyplayer.me
Selfie'li tam vücutlu bir 3D avatar oluşturun ve bunu meta veri deposunda kullanın. Avatar platformumuzu uygulamanıza veya oyununuza entegre edin.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Modsy
modsy.com
Modsy'nin çevrimiçi iç tasarım hizmetleriyle mekanınızı dönüştürün. Deneyimli iç mimarlarla çalışın. Sınırsız revizyon. Bu gün başlayacağım.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Bulut Hizmetleri, dosyalarınıza akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan erişebileceğiniz üç yöntemle Vectorworks dosyalarınızı parmaklarınızın ucunda tutabilen tek programdır.
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
SelfCAD
selfcad.com
Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma ...
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude, Mimarlar ve Tasarımcılar için web tabanlı bir 3D modelleme yazılımıdır (BIM). Tasarımcılar, veri ve otomasyon yardımıyla daha iyi binaları daha hızlı oluşturmak için Snaptrude'u kullanıyor. Diğer tasarım araçlarından farklı olarak Snaptrude, proje ekiplerinin birlikte tasarım yapmasına ol...
TilesView
tilesview.ai
Tilesview, müşterilerin kendi alanları için ideal tasarımı oluşturmalarına yardımcı olacak yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Seçilen döşemelere sahip herhangi bir odanın 3 boyutlu görünümünü görüntüler. Çeşitli kategorilerde çok çeşitli oda önizlemeleri sunar. En iyi şirket markalaması için, müşter...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX, %100 çevrimiçi olan en güçlü ücretsiz 3D tasarım işbirliği platformudur. 3D projelerde iş arkadaşlarınızla uzaktan işbirliği yapın ve çalışmalarınızı müşterilerinizle kolayca paylaşın. Tek satır kod gerekmeden Web3D, AR ve VR deneyimlerini anında oluşturun.
Imagine.io
imagine.io
3D'nin gücüyle çarpıcı görseller yaratın. Ürünlerinize 3D ile hayat verin. Hepsi tarayıcınızdan. Imagine.io, mağazanız, sosyal medyanız veya herhangi bir yer için yüksek dönüşüm sağlayan ürün görselleri oluşturmanıza olanak tanır.
TestFit
testfit.io
TestFit, site potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve doğru anlaşmaları daha hızlı yapmak isteyen geliştiriciler, mimarlar ve müteahhitler için site planlaması yapmayı kolaylaştıran gayrimenkul fizibilite platformudur. TestFit, parametrik girişinize dayalı olarak hızlı konsept yinelemeleri oluşturar...
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs olarak, e-ticaret ortamını Üretken 3D teknolojimiz aracılığıyla dönüştürme misyonundayız; AI tarafından desteklenen 3D modelleme çözümleri geliştirerek, yalnızca ürün sayfanızdaki birkaç görüntüyü AR/VR Ticaret için sorunsuz bir şekilde 3D modellere dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın ve kullan...
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab, sanal gerçeklik cihazları için optimize edilmiş, yüksek verimli bir 3D şekillendirme uygulamasıdır. Yazılım, tasarımcıların 3 boyutlu alanda heykel yapmalarına olanak tanıyan, onlara yeni bir kontrol düzeyi ve yaratıcı özgürlük veren sürükleyici ve sezgisel bir arayüz sağlamak için VR tekn...
Prontto
prontto.co
Prontto, profesyonel tasarımların 24 saat gibi kısa bir sürede teslim edilmesini kolaylaştırır. Pahalı şirket içi ekipleri ve güvenilmez serbest çalışanları, kullandıkça öde formatıyla değiştiriyoruz. Çok düşük bir fiyata tüm kolaylıklardan yararlanın. Tamamen eşzamansızdır ve sınırsız ekip üyesini ...
Quixel
quixel.com
Quixel Suite, bugüne kadar kullanımı en kolay dokulandırma araç setidir ve boru hattını ve geleneksel iş akışını büyük ölçüde hızlandırmaya olanak tanır.
Sibe
sibe.io
Sibe, 3 boyutlu tasarımların güvenli bir şekilde görüntülenmesi, paylaşılması ve geri bildirim alınmasına yönelik bir bulut platformudur. Ürün ve proje yöneticileri, mühendisler, tasarımcılar, pazarlamacılar, serbest çalışanlar ve müşteriler tarafından kullanılır; gerçeğin tek kaynağıdır. Sibe ile k...
Imerso
imerso.com
Imerso AI, inşaat kalitesini ve ilerlemeyi doğrudan bina planlarınıza göre analiz eder, böylece ekipleriniz daha az riskle daha hızlı inşaat yapabilir.
Hypar
hypar.io
Hypar dünyanın ilk bulut tabanlı üretken tasarım platformudur. Proje gerçekleştirmenin her aşamasına destek veren Hypar, daha iyi binalar gerçekleştirmek ve ekiplerin daha iyi kararları daha hızlı almasına yardımcı olmak için dünyanın bina uzmanlığını sunar.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC İNŞAAT PROJELERİNİZDE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK, ANCAK DAHA FAZLA ÖZELLİK ALABİLİRSİNİZ.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio güçlü, sezgisel ve kullanımı kolay bir FF&E spesifikasyonu, veri yönetimi ve satın alma yazılımıdır. Bütçeleme, spesifikasyon, satın alma, envanter ve ürün veri yönetimi sürecinizi uçtan uca yönetin.
Higharc
higharc.com
Higharc 2018 yılında kuruldu ve merkezi Durham, Kuzey Carolina'da bulunuyor. Higharc, ev tasarımı, satış ve inşaat sürecini dönüştürmeye odaklanan bir konut ev inşa teknolojisi şirketidir. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Avrupa'da mimari, inşaat ve yazılım geliştirme alanlarınd...
Revizto
revizto.com
Revizto, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için işbirliği ve BIM proje koordinasyonuna odaklanan gerçek zamanlı bir sorun takip yazılımıdır. Revizto, BIM zekasını kullanır ve bunu tüm proje ekibi için anında erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir.
IrisVR Prospect
irisvr.com
The Wild'ın bir parçası olan IrisVR, sanal gerçeklikte sürükleyici tasarım incelemesi ve işbirliği konusunda lider bir markadır. IrisVR'nin amiral gemisi ürünü Prospect, 3D modelleri koordine eden, tasarım ve inşaat süreçlerini uygulayan BIM ve VDC ekipleri, tasarım firmaları ve mühendisler tarafınd...
Avataar
avataar.ai
3 boyutlu mekansal anlatılar çevrimiçi alışveriş ortamında devrim yaratıyor; Her 10 müşteriden 6'sı, dijital mağazalarına 3D'yi entegre eden perakendecilerden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Avataar, 3D videolar ve etkileşimli web kaydırmaları için tüm platformlardaki e-ticaret mağazaları için özel...