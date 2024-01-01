中国民生银行

中国民生银行

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Web Sitesi: cmbc.com.cn

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China Minsheng Bank, merkezi Pekin'de bulunan ulusal bir ticari bankadır. Bireysel müşterilere, küçük ve mikro işletme müşterilerine, kurumsal müşterilere ve endüstri müşterilerine, banka kartları, finansal yönetim, krediler, sınır ötesi finans ve çevrimiçi finans gibi çeşitli alanları kapsayan geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunmaktadır. Minsheng Bank, 2023 yılında bankanın çalışma koşullarını ve sosyal sorumluluklarının yerine getirilişini gösteren yıllık raporunu ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) özel raporunu yayınladı. Son zamanlarda China Minsheng Bank, Londra'da bir şube açmasına izin verilmesi ve merkezi birimlerden belirlenen yardımın performans değerlendirmesinde olağanüstü sonuçlar alması da dahil olmak üzere birçok ödül ve takdir aldı. Minsheng Bank, bankanın çevresel ve sosyal sorumluluğunu yansıtan bir "yeşil finans binası" kurmak ve karbon emisyon azaltım kredilerini başlatmak gibi yeşil finans ve teknoloji finansmanı işlerini aktif olarak yürütmektedir. Minsheng Bank, müşterilere uygun finansal hizmetler sunmak için mobil bankacılık, WeChat bankacılığı, telefon bankacılığı vb. dahil olmak üzere çok kanallı hizmetler sunmaktadır.

Web Sitesi: cmbc.com.cn

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