Alternatifler - Cloverpop
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Productboard
productboard.com
Productboard'dan müşteri odaklı ürün yönetimi platformu. Yeniliği hızlandırın, geliri artıran ve üretkenliği artıran ürünler yaratın.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritalama ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt si...
airfocus
airfocus.com
airfocus modern ve modüler bir proje yönetimi platformu sunar. Ekiplerin stratejilerini yönetip iletebilmeleri, işlerini önceliklendirebilmeleri ve doğru sorunları çözebilmeleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan...
Powernoodle
powernoodle.com
İşbirliği eşitliği artık daha kolay. Powernoodle'ın işbirliği ve kolaylaştırma yazılımı, eş zamanlı olmayan şekilde fikir yürütmenize, kararları birlikte almanıza ve eylem planlarını iletmenize yardımcı olur. Ekibinizi eyleme yönlendiren, birlikte çalışmanın daha kapsayıcı bir yolunu yaratın.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
UserVoice
uservoice.com
Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.
Loomio
loomio.org
Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve b...
Diligent Administrator
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Nasdaq
nasdaq.com
Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir ...
1000minds
1000minds.com
1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (ve...
Runway Financial
runway.com
Nefret etmediğiniz finans platformu. Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur.
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...
Visyond
visyond.com
Excel'inizi herkesin kullanabileceği bir öngörü makinesine dönüştürün. E-tablolarınızı tahmine dayalı kontrol panelleri olarak görselleştirin, mali tabloları otomatikleştirin ve modeli, hassas verileri korurken ve her bir kişinin bununla ne kadar etkileşime girebileceğini tam olarak kontrol ederken ...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Ölçeklendirilmiş, gerçek zamanlı tartışmalar yoluyla liderlerin daha iyi uyum, strateji ve performans elde etmesine yardımcı olan tek kurumsal çözüm.