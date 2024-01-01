Alternatifler - Clover
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Venmo
venmo.com
Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Appetize.io
appetize.io
Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
HoneyBook
honeybook.com
Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.
Yoco
yoco.com
SA'nın favori kart makinelerindeki tüm önemli kartları kabul edin. Mobil ve dokunma özellikli. ... Yoco Link'i kullanarak dijital faturalar oluşturup göndererek ürünlerinizi çevrimiçi satın.
Karbon
karbonhq.com
Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.
Kyte
kyteapp.com
Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Bedava alın!
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Airwallex
airwallex.com
İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.
Lightspeed
lightspeedhq.com
2005'ten bu yana perakendeciler ve restoran sahipleri için kullanımı kolay POS çözümleri sağlıyoruz. Lightspeed'in satış noktasıyla işinizi bugün hızla yükseltin.
Melio
meliopayments.com
Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
MOKA POS
mokapos.com
Daha Büyük Ekran İşi Daha Sorunsuz Çalışır Moka Ultra ve Ultra+ ile tanışın. İş operasyonlarının konforu ve kolaylığı için en gelişmiş kasiyer ekipmanı.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Paystack
paystack.com
Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro, hepsi bir arada bir restoran yönetim sistemidir. Gelişmiş özellikler. Sezgisel platform. Satışları artırın, konukları memnun edin, zamandan ve paradan tasarruf edin. Daha fazla bilgi edin!
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Fiskl
fiskl.com
Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
ERPLY
erply.com
Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
Modisoft
modisoft.com
Tüm iş süreçlerinizin kontrolünü elinize alın. Güvenli, Bulut Tabanlı ve Çevrimdışı POS arka ofis yazılımı iş yönetimi.