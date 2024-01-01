Alternatifler - Clover

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Venmo

Venmo

venmo.com

Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.

Yoco

Yoco

yoco.com

SA'nın favori kart makinelerindeki tüm önemli kartları kabul edin. Mobil ve dokunma özellikli. ... Yoco Link'i kullanarak dijital faturalar oluşturup göndererek ürünlerinizi çevrimiçi satın.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Bedava alın!

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

2005'ten bu yana perakendeciler ve restoran sahipleri için kullanımı kolay POS çözümleri sağlıyoruz. Lightspeed'in satış noktasıyla işinizi bugün hızla yükseltin.

Melio

Melio

meliopayments.com

Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Daha Büyük Ekran İşi Daha Sorunsuz Çalışır Moka Ultra ve Ultra+ ile tanışın. İş operasyonlarının konforu ve kolaylığı için en gelişmiş kasiyer ekipmanı.

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »

Paystack

Paystack

paystack.com

Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro, hepsi bir arada bir restoran yönetim sistemidir. Gelişmiş özellikler. Sezgisel platform. Satışları artırın, konukları memnun edin, zamandan ve paradan tasarruf edin. Daha fazla bilgi edin!

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.

Veem

Veem

veem.com

Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Tüm iş süreçlerinizin kontrolünü elinize alın. Güvenli, Bulut Tabanlı ve Çevrimdışı POS arka ofis yazılımı iş yönetimi.

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