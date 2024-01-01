Alternatifler - Cloudscene
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaşt...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Haritaları Kolayca Oluşturun, Analiz Edin ve Paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın, web sitelerine haritalar yerleştirin ve resimler veya pdf oluşturun.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Mapbox
mapbox.com
Geliştiriciler için haritalar ve konum. Dünyayı dolaşma şeklimizi değiştirecek hassas konum verileri ve güçlü geliştirici araçları.
Radar
radar.com
Her ürün ve hizmet için lokasyon altyapısı. En yenilikçi şirketler, dünya çapında yüz milyonlarca cihazda konum tabanlı deneyimleri güçlendirmek için Radar'ın konum SDK'larını ve API'lerini kullanıyor.
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.
Smappen
smappen.com
Sürüş yarıçapı haritası uygulaması. Smappen, seyahat sürelerine göre alanlar oluşturmak için kullanabileceğiniz etkileşimli bir haritadır. Hizmet toplama alanlarını hızlı ve kolay bir şekilde analiz edin, lojistiğinizi optimize edin ve yerel pazarlama stratejileri hazırlayın.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime Konum API'leriyle mükemmel uygulamalar oluşturun. Veri gizliliğine ve aktarım verilerinin doğruluğuna adanmıştır.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IP...
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
PlaceKit
placekit.io
Konum arama API'si - Uygulamanız için dünya çapında yer arama, otomatik tamamlama, mağaza konumu ve iki yönlü coğrafi kodlama.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP, mağazalar, restoranlar ve hizmet sağlayıcılar gibi fiziksel işletmelere stratejik konum planlama ve karar verme konusunda yardımcı olan bir konum optimizasyon aracıdır. TargomoLOOP, müşteri demografisi, perakende satışlar ve hizmet alanı teklifleri de dahil olmak üzere işletmenizin tüm ...
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme s...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, kuruluşların coğrafi konum verilerinden yararlanmasına ve harita tabanlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan bir bulut platformudur. Etkileşimli bir harita oluşturucu, coğrafi konum veri işleme platformu, mobil uygulamalar ve değişen veri girişlerinin gerçek veya gerçek zamanlıya yakın ...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarlarda IoT verilerini ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - mekansal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - mekansal, grafik ve zaman serisi analizleri i...
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini anlamasını geliştirebilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü geliştirmek amacıyla deneyimli pazarlam...
SiteZeus
sitezeus.com
Yeni ve yerleşik çok birimli markalar, komisyoncular ve geliştiriciler, milyonlarca veri noktasını hızlı bir şekilde anlaşılması kolay, eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmek için SiteZeus'tan yararlanabilir. Daha iyi konuma dayalı kararlar alınmasına yardımcı olur.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic, Avrupa çapındaki herhangi bir fiziksel yer için konum bilgisi platformudur. Karşılaştığınız zorluklara yönelik en kesin verileri sunuyoruz Doğru yerlere, doğru fiyata yatırım yapın. Varlıklarınızı tanıtın. Stratejik bölgelerden ek trafik çekin. Varlıklarınızın performansını karşılaştırın....
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify, gerçek zamanlı coğrafi verileri yönetmek ve işlemek ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturmak için uçtan uca bir platformdur. Mapify ile çözümlerinizi hızlı bir şekilde oluşturabilir ve bunları Akıllı Şehirler, IoT ve Endüstri 4.0'da kullanabilirsiniz. Google Haritalar ile karmaşık Coğrafi Bilg...
Geokeo
geokeo.com
Geokeo, openstreetmap, coğrafi adlar, doğal dünya vb. gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen açık kaynaklı verilerden geliştirilmiştir ve coğrafi kodlama motoru nominatim, pelias vb. özellikleri alır. Daha doğru sonuçlar getirmek ve ayrıca verilerin kapsamını geliştirmek için birden fazla kaynak anal...
Combain
combain.com
Comba ile bağlı cihazları iç ve dış mekanlarda kolayca bulun. Küresel Hücre Kimliği ve Wi-Fi verileri veri tabanımız, cihazınızın enlem ve boylamını sağlar.
Symaps.io
symaps.io
Yer seçimi, konum planlama ve genişletme stratejisi için konum zekası platformu. Symaps, çeşitli sektörlerdeki (perakende, lüks, restoranlar, araç şarj istasyonları,...) müşterilerin konumla ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Platform, en iyi konumları belirlemek ve puanlamak için çeşi...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder, müşteri katılım formlarınız için tam entegre doğrulama özelliklerine sahip bir API'dir. Mevcut formunuza bir veya daha fazla özellik ekleyin ve dönüşüm oranlarının ve veri kalitesinin iyileşmesini izleyin. - Adres arama Adresleri sıfır yazım hatasıyla 5 kat daha hızlı yakalamak için posta...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3 boyutlu haritalama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Platformumuz güçlü iç mekan navigasyon deneyimleri sağlar ve Mappedin CMS temel katman olarak hizmet eder. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan CMS, doğru verileri gerçek zamanlı olarak muhafaza etmek için kuruluşlar...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
247 ülkeye ait tüm posta kodlarını, coğrafi sınırları ve sokak verilerini içeren gerçek anlamda küresel bir şirket içi veri seti. Çin, Brezilya, Rusya ve Birleşik Krallık gibi zorlu ülkeler de dahil olmak üzere en yüksek veri kalitesini korumak için haftalık olarak güncellenmektedir. GeoPostcodes ve...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink, perakende, emlak ve FMCG sektörlerindeki profesyonellerin, konumun işletmelerinin performansını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olan Konum Zekası platformudur. Gelişmiş veri analitiği ve tahmine dayalı istatistikler, şirketlerin derinlemesine pazar araştırması yapmalarına olanak t...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir nesne algılama platformudur. Kullanıcılara bu görüntülerdeki nesneleri ve alanları tespit etme, segmentlere ayırma ve yerelleştirmenin yanı sıra değişiklikleri takip etme ve anormallikleri belirleme yeteneği sunar. Kul...
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot, ABD perakende pazarının dünyada mevcut en kapsamlı, güncel ve coğrafi olarak ayrıntılı haritasını oluşturmak için son sekiz yılını tüketici ve perakende pazarı verilerini bir araya getirerek geçirdi. Veri temellerimize ek olarak, ülke genelinde binlerce perakende markasıyla çalışırken tük...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ, her konumun değerini (insanlar, onların davranışları, işleri ve potansiyelleri) haritalarda kolayca tüketilebilir katmanlar olarak söyleyen bir konumsal zeka platformudur.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, konum teknolojisinin öncüsü ve yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle önde gelen coğrafi konum izleme platformudur. İnsanların, ürünlerin ve varlıkların hareket halindeyken nerede olduklarını tahmine dayalı olarak görselleştirmek ve bildirimler ve güncellemeler sağlamak amacıyla v...
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uyg...
Fielda
fielda.com
Fielda, özellikle saha faaliyetleri için oluşturulmuş, Az Kodlu ve Kullanımı Kolay Mobil Veri Toplama ve İş Akışı yönetim platformudur. Kuruluşunuz Saha Varlık denetimi, Cihaz Kurulum projeleri veya basit veri toplama yapıyor olsun, Fielda programa uymanıza, verileri paylaşmanıza, hataları ortadan k...
xMap
xmap.ai
xMap, kuruluşların ve işletmelerin haritalardaki verileri görüntülemesine, verileri analiz etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, birden fazla sektörden çok çeşitli veri kümeleri sağlayan bir konum zekası SaaS platformudur. xMap, işletmeleri benzersiz büyüme ve pazar liderliğine...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile, coğrafi konum ve takip otomasyonu yoluyla teslimat rotası optimizasyonu sağlar. Ayrıca maliyetini %10'a kadar azaltmak için kaynak kapasitesinin optimum kullanımını da özetlemektedir. Genel seyahat mesafesi ve süresi azaltılarak şirket kaynakları optimize edilebilir.
Maptive
maptive.com
Maptive, verilerinizi dakikalar içinde özel bir Google haritasına dönüştürür. Zengin özelliklere sahip kurumsal düzeydeki yazılımımızın ücretsiz deneme sürümünü başlatın ve güçlü haritalama araçlarımızla verilerinizdeki gizli fırsatları keşfedin.
Azira Allspark
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizi platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği da...
Azira Pinnacle
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizi platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği da...
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps, bulut tabanlı ve kullanımı kolay bir perakende haritalama platformudur. Platform konum zekası, haritalama ve veri analizi konularında uzmanlaşmıştır. GapMaps, perakende işletmelerinin nüfus sayımı, sektör ve dijital verileri oluşturmasını ve ağ planlama süreçlerine uygulamasını sağlar. İşle...
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama ...
Connectbase
connectbase.com
Daha fazla anlaşma kazanmalarına yardımcı olmak için bağlantı sektörü konum bilgileri ve otomatik araçlar sağlıyoruz. Ağınızı satın alma ve satma konusunda dönüştürün.
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin v...
Zipscore.ai
zipscore.ai
Piyasa Analizi ve Konum Planlama için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu. Çeşitli coğrafi ayrıntılara ilişkin kapsamlı nüfus sayımı verilerini, Posta Kodu haritalarını ve daha fazlasını keşfedin.
MaxMind
maxmind.com
Doğru verilerle daha akıllı, daha güvenli dijital deneyimler yaratın GeoIP® ve çevrimiçi dolandırıcılık tespitini uygulamalarınıza entegre edin
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, işletmelerin genişleme için en iyi yerleri bulmalarına yardımcı olan hızlı, sezgisel ve uygun fiyatlı bir platformdur.
Loqate
loqate.com
Doğru Birleşik Krallık adreslerini yakalayarak veri kalitesini artırın. Posta kodu adresi doğrulama ve coğrafi kodlama teknolojisiyle dönüşümleri ve kullanıcı deneyimini artırın.