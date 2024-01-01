Alternatifler - ClouDNS
Control D
controld.com
Control D, Eski DNS desteğiyle DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS ve DNS-over-QUIC gibi Güvenli DNS protokollerini kullanan, özelleştirilebilir bir DNS filtreleme ve trafik yeniden yönlendirme platformudur. - Kötü amaçlı tehditleri engelleyin - Ağ genelinde istenmeyen içerik türlerini engelleyin (reklamla...
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy, yönetimi kolay ve son derece hızlı, uygun fiyatlı DNS yönetim hizmetleri sunar. Dakikalar içinde kurulumu yapın ve sektördeki en hızlı ve en güvenilir yönetilen DNS'nin keyfini çıkarın.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilgi işlem platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
Loopia
loopia.com
Loopia, 1999'dan bu yana İsveç'in en büyük ve lider barındırma sağlayıcısıdır. Piyasadaki en iyi destekle basit, güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.
MonoVM
monovm.com
Fikirlerin ve işletmelerin çevrimiçi varlığa sahip olmasını sağlayacak bir platform sağlamak Monovm'in amacıdır. Bunu 9 yıl içinde 100 binden fazla müşteri için gerçeğe dönüştürerek, hizmetleri herkese çevrimiçi görünürlük sağlayacak şekilde tasarladık. Biz, barındırma ile ilgili tüm hizmetleri tek ...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma...
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricin...
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler üreterek müşterilerimizi dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşturuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güv...