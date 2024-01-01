CloudLinux

CloudLinux

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Web Sitesi: cloudlinux.com

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CloudLinux, Linux tabanlı web barındırma ortamlarının güvenliğini, kararlılığını ve performansını artırmak için tasarlanmış özel bir işletim sistemi sunar. Güvenliği ve kaynak tahsisini geliştirmek için her kiracıyı paylaşılan bir sunucuda izole eden CloudLinux OS Shared ve tek kullanıcı hesapları için özel olarak tasarlanmış CloudLinux OS Solo gibi ürünleri içerir. CloudLinux ayrıca otomatik WordPress optimizasyonu ve CentOS için genişletilmiş yaşam döngüsü desteği için araçlar sağlar.

Web Sitesi: cloudlinux.com

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