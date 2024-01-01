CloudJiffy

CloudJiffy

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Web Sitesi: cloudjiffy.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CloudJiffy, kolaylık ve verimlilik için tasarlanmış, yüksek performanslı, tamamen yedekli ve otomatik olarak ölçeklenebilir bir Hizmet Olarak Bulut Platformudur (PaaS). CloudJiffy, bulut bilişimi her seviyedeki uzmanlık düzeyindeki geliştiriciler için basit ve erişilebilir hale getirmeye kararlıdır. CloudJiffy özünde uygulamaların yalnızca birkaç tıklamayla anında konuşlandırılmasını sağlar. Çeşitli çalışma zamanlarını destekleyerek geliştiricilerin herhangi bir kod değişikliği yapmaya gerek kalmadan Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python ve Docker uygulamalarını dağıtmasına olanak tanır. Platform aynı zamanda GIT, SVN ve diğer popüler geliştirme araçlarıyla da entegre olarak kusursuz ve verimli dağıtım süreçleri sağlar. CloudJiffy, gelişmiş otomasyon ve kaynak yönetimi yetenekleriyle öne çıkıyor. Uygulama konteynerlerini hem dikey hem de yatay olarak otomatik olarak ölçeklendirerek optimum kaynak kullanımı ve maliyet verimliliği sağlar. Platform, kullandıkça öde fiyatlandırma modeliyle çalışarak kaynakları mevcut yüke göre ayarlıyor ve kaynak rezervasyonu veya kapasite planlaması ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların yalnızca tükettikleri kaynaklar için ödeme yapmasına olanak tanır ve bu da önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir. CloudJiffy, kullanıcıların otomatik ölçeklendirme özelliğinden yararlanarak bulut maliyetlerinde %80'e kadar tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. CloudJiffy, dinamik ölçeklendirmenin yanı sıra bir dizi başka gelişmiş özellik de sunar. Platformun kontrol paneli, sezgisel bir uygulama topolojisi sihirbazı, bir dağıtım yöneticisi, günlük ve yapılandırma dosyalarına erişim, ekip işbirliği işlevselliği ve CI/CD araçlarıyla entegrasyon sağlar. Ayrıca CloudJiffy kullanıcıları, WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento vb. gibi popüler uygulamaları platformun pazarından tek tıklamayla yükleyebilir. CloudJiffy'nin hizmetleri ABD, Hindistan ve Almanya'da mevcuttur ve gelecekte yeni konumlara genişletilmesi planlanmaktadır. Platform güvenliği, güvenilirliği ve mükemmel müşteri hizmetleriyle gurur duymaktadır. %99,99 kesintisiz hizmet Hizmet Düzeyi Anlaşmasına (SLA) sahiptir ve 7/24/365 birinci sınıf teknik destek sağlar.
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: cloudjiffy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CloudJiffy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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