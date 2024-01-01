Cloudanix

Cloudanix

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Web Sitesi: cloudanix.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cloudanix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bulut Güvenlik Platformuna Kod. Code, Images, Cloud, IAM ve Workloads genelinde çok yüzeyli saldırı önleme platformunuz. 5-6 noktalı güvenlik çözümleri yerine tek bir kontrol paneline sahip olun.

Web Sitesi: cloudanix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudanix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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