Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cloudanix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Bulut Güvenlik Platformuna Kod. Code, Images, Cloud, IAM ve Workloads genelinde çok yüzeyli saldırı önleme platformunuz. 5-6 noktalı güvenlik çözümleri yerine tek bir kontrol paneline sahip olun.

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