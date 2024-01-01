Cloozo, kullanıcıların web siteleri için kendi ChatGPT destekli sohbet robotlarını kolayca oluşturmalarına ve özelleştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur. Cloozo'nun bazı temel özellikleri şunlardır: * Akıllı Sohbet Robotları: Kullanıcılar internette gezinebilen veya web sitesi ziyaretçileriyle sohbet etmek için özel veri kümelerini kullanabilen sohbet robotları oluşturabilir. * Bilgi Tabanınız Tarafından Desteklenmektedir: Sohbet robotları, kullanıcının kendi web sitesindeki bilgiler veya bir dizi belge kullanılarak eğitilerek, işletmenin dilini konuşmalarına olanak tanınabilir. * Kişiselleştirmenin Ötesinde: Cloozo, her chatbot'un görsel olarak farklı ve kendine özgü kimliğiyle uyumlu olmasını sağlamak için çok çeşitli görsel seçenekler sunar. * Ajanslar için Geliştirildi: Cloozo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra müşterilerine chatbot hizmetleri sunmak isteyen ajanslar için tasarlanmıştır. * Bireysel OpenAI Anahtarları: Her sohbet robotu, optimum hız, performans ve güvenlik sağlayan kendi OpenAI ve Çam Kozalağı anahtarlarına sahip olabilir. * Para Kazanma Fırsatları: Cloozo, ajansların müşterilerine özelleştirilmiş sohbet robotları satarak daha yüksek kar elde etmelerini sağlar.

Web Sitesi: cloozo.com

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