Cloozo

Cloozo

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: cloozo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cloozo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cloozo, kullanıcıların web siteleri için kendi ChatGPT destekli sohbet robotlarını kolayca oluşturmalarına ve özelleştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur. Cloozo'nun bazı temel özellikleri şunlardır: * Akıllı Sohbet Robotları: Kullanıcılar internette gezinebilen veya web sitesi ziyaretçileriyle sohbet etmek için özel veri kümelerini kullanabilen sohbet robotları oluşturabilir. * Bilgi Tabanınız Tarafından Desteklenmektedir: Sohbet robotları, kullanıcının kendi web sitesindeki bilgiler veya bir dizi belge kullanılarak eğitilerek, işletmenin dilini konuşmalarına olanak tanınabilir. * Kişiselleştirmenin Ötesinde: Cloozo, her chatbot'un görsel olarak farklı ve kendine özgü kimliğiyle uyumlu olmasını sağlamak için çok çeşitli görsel seçenekler sunar. * Ajanslar için Geliştirildi: Cloozo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra müşterilerine chatbot hizmetleri sunmak isteyen ajanslar için tasarlanmıştır. * Bireysel OpenAI Anahtarları: Her sohbet robotu, optimum hız, performans ve güvenlik sağlayan kendi OpenAI ve Çam Kozalağı anahtarlarına sahip olabilir. * Para Kazanma Fırsatları: Cloozo, ajansların müşterilerine özelleştirilmiş sohbet robotları satarak daha yüksek kar elde etmelerini sağlar.
Kategoriler:
Utilities
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: cloozo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloozo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

supportal

supportal

suportal.co

ChatBook

ChatBook

chatbookai.net

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Propoze

Propoze

propoze.app

Botmakers

Botmakers

botmakers.net

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

Collect.chat

Collect.chat

collect.chat

Ebi.Ai

Ebi.Ai

ebi.ai

Insighto.ai

Insighto.ai

insighto.ai

ChatShape

ChatShape

chatshape.com

AINIRO.IO

AINIRO.IO

ainiro.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası