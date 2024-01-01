Alternatifler - Clockwise

FlowUs

flowus.cn

FlowUs, yeni nesil bilgi yönetimi ve işbirliği platformu Bulut notlarını çevrimiçi belgeler, bilgi tabanları, klasörler ve diğer çok biçimli işlevlerle birleştirilmiş bir taşıyıcı olarak kullanarak bireylere ve ekiplere dijital bilgi yönetimi ve işbirliği için tek noktadan çalışma merkezi sağlar.