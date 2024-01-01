Alternatifler - Clockwise

Trello

Trello

trello.com

Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Coda

Coda

coda.io

Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...

Habitica

Habitica

habitica.com

Habitica, gerçek hayatınızı bir oyun gibi ele alan ücretsiz bir alışkanlık ve üretkenlik uygulamasıdır. Habitica, sağlıklı ve mutlu olma hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.

Motion

Motion

usemotion.com

Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz

Any.do

Any.do

any.do

Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...

Calendar

Calendar

calendar.com

Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle, müşterilerle, iş arkadaşlarıyla veya arkadaşlarla toplantı planlamanın en basit yoludur. Kullanıcı dostu takvim aracımızla bire bir ve ekip toplantıları için en iyi zamanı bulun. Bu gün başlayacağım!

Cloze

Cloze

cloze.com

Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...

Mem

Mem

mem.ai

Bilgileri yakalamanın ve bağlamanın en hızlı yolu.

Notta

Notta

notta.ai

En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Focusmate sanal ortak çalışma, işlerinizi halletmenize yardımcı olur. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

FlowUs, yeni nesil bilgi yönetimi ve işbirliği platformu Bulut notlarını çevrimiçi belgeler, bilgi tabanları, klasörler ve diğer çok biçimli işlevlerle birleştirilmiş bir taşıyıcı olarak kullanarak bireylere ve ekiplere dijital bilgi yönetimi ve işbirliği için tek noktadan çalışma merkezi sağlar.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.

Read

Read

read.ai

Otomatik toplantı özeti, öne çıkan videolar ve önerilerle yapay zeka ile toplantıları daha etkili ve verimli hale getirin.

Unito

Unito

unito.io

Halihazırda kullanmakta olduğunuz araçları derin 2 yönlü entegrasyonlarla bağlayın ve Asana, Jira, Trello, Google E-Tablolar ve daha fazlası için iş akışlarını optimize edin.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.

Grain

Grain

grain.com

Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

Tüm hizmete dayalı sektörler için Çevrimiçi Rezervasyon Sistemi. Yalnızca hizmetlerinizi ve sağlayıcılarınızı tanımlayın, uygunluk durumlarını görüntüleyin; böylece hem eski hem de yeni müşterileriniz 7/24 rezervasyon yaptırsın.

Sembly

Sembly

sembly.ai

Sembly, toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydeder, yazıya döker ve oluşturur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. En akıllı AI ekip asistanını birleştirin!

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