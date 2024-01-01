ClipFM

ClipFM

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Web Sitesi: clip.fm

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Clip.fm, YouTube Shorts, Instagram Reels ve TikTok gibi sosyal medya platformları için kısa video klipler oluşturan podcast yayıncıları için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Platform, podcast yayıncılarının düzenlemeye daha az zaman ayırmasına ve profesyonel bir video düzenleyici kiralama maliyetinin yalnızca küçük bir kısmını ödemesine yardımcı oluyor. Clip.fm, kullanıcı tarafından sağlanan içeriği otomatik olarak yazıya döker ve kırpılacak en iyi kısımları bulur. Klipler kısa platformlar için optimize edilmiş ve kullanıcının içeriğine uyacak şekilde uyarlanmıştır. Platform, kullanıcı içeriğinin klipler kadar iyi çalışan kısımlarını bulmak için yapay zeka modellerinin ve buluşsal yöntemlerin bir karışımını kullanıyor. Clip.fm, kullanıcıların kliplerinin görünümünü ve hissini özelleştirmesine, altyazıları üst üste bindirmesine, yazı tiplerini ve renkleri seçmesine, sosyal medya boyutunu seçmesine ve bunları içeriklerine uyacak şekilde yönlendirmesine olanak tanıyan özelliklerle çeşitli dışa aktarma seçenekleri sunar. Başlangıç ​​planı ayda 10 saate kadar içeriğe izin veriyor ve oluşturulan kliplerin sayısı genellikle 50-100 arasında değişiyor. Kontrol kullanıcılardayken yapay zeka zamanla öğrenir ve klibin başlangıç ​​ve bitiş zaman damgalarında ayarlamalar yapılabilir. Ayrıca, Clip.fm 2023'ün ilk çeyreğinde bir ortaklık programı başlatmayı planlıyor ve şirket, daha fazla dil desteği ekleme planlarıyla İngilizce içeriklerini destekliyor.

Web Sitesi: clip.fm

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