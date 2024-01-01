ClickHole

ClickHole

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Web Sitesi: clickhole.com

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ClickHole, genellikle saçma, gülünç ve komik makaleler ve videolar yayınlayan hicivli bir web sitesidir. Site, dikkat çekici ve tıklamaları tuzağa düşürecek şekilde tasarlanmış manşetlerin yanı sıra genellikle kelime oyunları, kelime oyunları ve diğer mizah biçimleriyle dolu makaleleri kullanmasıyla tanınıyor.

Web Sitesi: clickhole.com

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