Alternatifler - ClickAdilla
beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - Sektörün lider performans pazarlama ağı.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking, gelişmiş reklamverenler için önde gelen bağımsız reklam sunucusudur. Reklamları gerçek zamanlı olarak kişiselleştirmek, etkinliğini bağımsız olarak analiz etmek ve küresel markalar için daha iyi etkileşim ve harcama getirisi sağlayan optimizasyonu sağlamak için verileri kullanırız.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video stratejilerine sahip olma gücü veren, dünyanın önde gelen yayıncı öncelikli video teknolojisi platformudur.
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak ...
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade karmaşık dijital reklamcılığı basitleştirir. Tamamen özelleştirilebilir, beyaz etiketli, self-servis reklam platformumuz, reklam envanterinin satışını kolaylaştırır. Reklam satış sürecini basitleştirmek için dünyanın her yerindeki medya sahipleriyle çalışıyoruz. Medya sahiplerinin reklam su...
Adapex
adapex.io
Kullanıcı deneyimini korurken gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için dünyanın en iyi yayıncılarıyla çalışıyoruz. Tescilli araç ve hizmetlerden oluşan birleşik platformumuz, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD, Asya trafiği ve dünya çapında 1 Numaralı Reklam Ağıdır. Pop'lar, Yerel, Görüntülü, Push, esnek hedeflemeyle yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan trafik sağlıyor. Uygun ölçekte performans ve hassasiyet. Şimdi Ücretsiz Tam Hizmetle başlayın: kâr etmek için reklam yapın. ADxAD'in amacı çevrimiçi başa...
PubScale
pubscale.com
PubScale, mobil yayıncıların uygulamalarını veya oyunlarını ölçeklendirmeleri için tasarlanmış birleşik bir kontrol panelidir. Mobil yayıncıların uygulamaları veya oyunları için kullanıcı edinmelerine ve reklam gelirini artırmak için onlardan para kazanmalarına yardımcı olur. PubScale beş güçlü ürün...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup, web yayıncılarının en son teknolojiyi ve premium talep ortaklıklarını kullanarak reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
Publift
publift.com
Web Siteniz Benzersizdir. Reklam Stratejiniz ve Teknolojiniz de Olması Gerekir. Publift ile, sitenize özel olarak uyarlanmış derin ve kişiselleştirilmiş reklam stratejisi için aynı kalıplaşmış yaklaşımları kullanın. Web siteniz benzersizdir. Reklam stratejiniz ve teknolojiniz de öyle olmalıdır. Der...