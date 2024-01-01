Alternatifler - ClickAdilla

beehiiv

beehiiv

beehiiv.com

E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty - Sektörün lider performans pazarlama ağı.

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking, gelişmiş reklamverenler için önde gelen bağımsız reklam sunucusudur. Reklamları gerçek zamanlı olarak kişiselleştirmek, etkinliğini bağımsız olarak analiz etmek ve küresel markalar için daha iyi etkileşim ve harcama getirisi sağlayan optimizasyonu sağlamak için verileri kullanırız.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video stratejilerine sahip olma gücü veren, dünyanın önde gelen yayıncı öncelikli video teknolojisi platformudur.

Performcb

Performcb

performcb.com

Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak ...

Foundry

Foundry

foundryco.com

En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade karmaşık dijital reklamcılığı basitleştirir. Tamamen özelleştirilebilir, beyaz etiketli, self-servis reklam platformumuz, reklam envanterinin satışını kolaylaştırır. Reklam satış sürecini basitleştirmek için dünyanın her yerindeki medya sahipleriyle çalışıyoruz. Medya sahiplerinin reklam su...

Adapex

Adapex

adapex.io

Kullanıcı deneyimini korurken gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için dünyanın en iyi yayıncılarıyla çalışıyoruz. Tescilli araç ve hizmetlerden oluşan birleşik platformumuz, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD, Asya trafiği ve dünya çapında 1 Numaralı Reklam Ağıdır. Pop'lar, Yerel, Görüntülü, Push, esnek hedeflemeyle yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan trafik sağlıyor. Uygun ölçekte performans ve hassasiyet. Şimdi Ücretsiz Tam Hizmetle başlayın: kâr etmek için reklam yapın. ADxAD'in amacı çevrimiçi başa...

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale, mobil yayıncıların uygulamalarını veya oyunlarını ölçeklendirmeleri için tasarlanmış birleşik bir kontrol panelidir. Mobil yayıncıların uygulamaları veya oyunları için kullanıcı edinmelerine ve reklam gelirini artırmak için onlardan para kazanmalarına yardımcı olur. PubScale beş güçlü ürün...

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup, web yayıncılarının en son teknolojiyi ve premium talep ortaklıklarını kullanarak reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.

Publift

Publift

publift.com

Web Siteniz Benzersizdir. Reklam Stratejiniz ve Teknolojiniz de Olması Gerekir. Publift ile, sitenize özel olarak uyarlanmış derin ve kişiselleştirilmiş reklam stratejisi için aynı kalıplaşmış yaklaşımları kullanın. Web siteniz benzersizdir. Reklam stratejiniz ve teknolojiniz de öyle olmalıdır. Der...

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