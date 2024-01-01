Classicquiz.com etkileşimli testler oluşturmaya ve oynamaya yönelik çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcılar çoktan seçmeli, doğru/yanlış, açık uçlu, resim etiketleme ve daha fazlasını içeren çeşitli soru türleriyle testler tasarlayabilir. Yapay zeka soru oluşturucuyla kullanıcılar, kullanıcı tarafından sağlanan metne göre otomatik olarak sorular oluşturabilir. Özellikler: * Sınav oluşturma: Farklı soru türleri, resimler ve videolarla testler oluşturun. * Gerçek zamanlı oyun: Katılımcıların aynı anda yanıt verdiği, bireysel ve grup performansını takip eden canlı sınavlar düzenleyin. * Özelleştirme: Kişiselleştirme için temaları, zaman sınırlarını, puanlama kurallarını ve soru rastgele seçimini ayarlayın. * Erişilebilirlik: Katılımcılar, akıllı telefonlarında veya tabletlerinde QR kodlarını veya benzersiz bir kodu kullanarak sınavlara katılırlar. * Veri analizi: Ayrıntılı sonuçları görüntüleyin, iyileştirilecek alanları belirleyin ve bireysel ilerlemeyi izleyin.

Web Sitesi: classicquiz.com

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