Alternatifler - Claspo

Recart

recart.com

SMS Pazarlama ile E-Ticaret Markalarını Hızla Büyütüyoruz/ Recart SMS, en iyi markalarımız için Shopify gelirinin yaklaşık %30'unu oluşturur ve tüm müşterilerimizde 36,8 kat yatırım getirisi sağlar. Biz de sizin için aynısını yapalım.