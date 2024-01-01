Citizen Portal

Citizen Portal

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Web Sitesi: citizenportal.ai

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Citizen Portal, devlet operasyonlarını şeffaf ve erişilebilir kılmak amacıyla tasarlanmış halka açık bir araçtır. Kullanıcıların yerel, eyalet ve federal olmak üzere çeşitli düzeylerde seçilmiş yetkililerin konuşmaları ve tutanakları içerisinde gelişmiş aramalar yapmasına olanak tanır. Kullanıcılar belirli kelimeleri veya cümleleri kullanarak sorgulama yapabilir ve farklı devlet daireleri ve kurumlarıyla ilgili çok sayıda içeriği inceleyebilir. Buna kongre oturumları, idari emirler ve hatta 'Federalist Makaleler' gibi kaynaklar da dahildir. Araç aynı zamanda hükümet yetkililerinin söylediklerine ilişkin yapay zeka odaklı sorular sormak için kullanılabilecek bir 'CitizenPortal GPT' işlevi de sunuyor. Platform, arama ve sorgulama özelliklerinin yanı sıra, transkript alıntılarından video klipler oluşturma ve belirli konu veya varlıklara ilişkin özel uyarılar oluşturma olanağı da sağlar. Bu şekilde kullanıcılar kendileri için en önemli konulardan haberdar olabilirler. Portal, her eyalet için lokasyona özel içerik sunarak Amerikalı kitleye yönelik olsa da, ABD hükümetinin işleyişiyle ilgilenen herkes için yararlı bir kaynak olmaya devam ediyor.

Web Sitesi: citizenportal.ai

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