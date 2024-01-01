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Alternatifler - Cision

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Discover new business opportunities and reach every buyer on earth with Google's public database at your fingertips. Target potential clients using hashtags and keywords, and close more deals

The Shelf

The Shelf

theshelf.com

The Shelf is a site that helps freelance bloggers and social influencers connect with brands that want to collaborate.

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill is the leading real-time media intelligence platform. Combining Alex Northcott's team of seasoned PR & industry professionals with innovative technology, Roxhill provides the media analys... Show More s and insight you need in today's fast moving marketplace.

PressPitch.io

PressPitch.io

presspitch.io

PressPitch.io is a community-driven public relations (PR) software. We bring together journalists, SMEs and startups to connect and collaborate directly. It provides a DIY solution to small businesses to accelerate their media presence and help journalists conduct quick interviews and surveys on the...

PodSeeker

PodSeeker

podseeker.co

Podseeker is a podcast media database for PR and marketing professionals. We help our users navigate the “new media” landscape and provide the tools to help them get booked on podcasts as a guest.

OnePitch

OnePitch

onepitch.co

Take the guesswork out of your earned media strategy. OnePitch's matching technology delivers a precise media list for every pitch, making it easier for your team to drive interest, secure placements, and increase brand affinity. Deliver results faster with OnePitch.

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

Reach More Customers. Earn Quality Backlinks. Stop wondering how to get free publicity. Our software helps you earn quality backlinks yourself. So easy, it’s like magic. » Increase Brand Awareness » More Inbound Traffic & Leads » Strategy & Coaching for Pitching HARO

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

PR software and guidance to get the exposure you need to grow your business. Reach out knowing a journalist is a good fit for your story. Our software allows you to find the most relevant journalists, publications, press opportunities, podcasts and broken links so you can pitch with confidence. Our ...

NinjaOutreach

NinjaOutreach

ninjaoutreach.com

With over 130M profiles in our database from Instagram, TikTok, YouTube and Blogger websites NinjaOutreach is a top blogger and Influencer Marketing outreach software for online brands, digital marketers and small businesses interested in growing their presence online. Ninja offers a complete suite ...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

What is Wizikey? Wizikey is a media monitoring and PR software. It helps companies with media monitoring across different media along with trends, and insights on competitive intelligence and press release distribution across the world. It also helps PR professionals find the right set of reporters,...

Anewstip

Anewstip

anewstip.com

Anewstip is a one-stop PR platform that helps entrepreneurs, PR professionals and marketers search for relevant media contacts (journalists, editors, bloggers, influencers, etc.), build media lists, send personalized pitches or bulk press releases, and monitoring online and twitter mentions. 1) emai...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

Propel PRM is reimagining earned media with its Public Relations Management technology. The PRM platform enables marketing and communication professionals to discover the right media to pitch their stories to, manage media relationships and campaigns, monitor coverage and share of voice of their bra...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly is an all-in-one workflow automation solution for PR professionals where companies of all sizes can manage media relations more effectively by saving time on routine tasks. Prowly supports users in storytelling, finding the right media contacts and organizing them in a PR CRM, creating aesthe...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire is a media technology company that provides its clients with press release distribution services that help build brand awareness, earn media mentions, increase online visibility, improve search engine optimization performance, generate sales, and more. In addition to press release distribut...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive is a global partner for PR and Communications success. Working with thousands of organizations globally, we understand the pressures you face. Like building a strong brand and reputation. Being your organization’s eyes, ears and conscience. Supporting the C-suite, the wider business and it...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platf...

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

Etkileyicileri saniyeler içinde bulun. Instagram, Youtube, Tiktok ve Twitch influencerlarına konuma ve kategoriye göre anında erişim. Hedef kitlenizi analiz edin ve onlarla iletişime geçin.

PressRush

PressRush

pressrush.com

PR kampanyalarınızı PressRush ile güçlendirin Medya İletişim Veri Tabanı, Medya Listeleri ve Halkla İlişkiler için Gazeteci Araması

Postaga

Postaga

postaga.com

Etkili, kolay, soğuk bir e-posta ve satış destek platformuyla daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, ilişkiler kurun ve geri bağlantılar edinin.

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.

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