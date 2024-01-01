Alternatifler - Cision
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
IGLeads.io
igleads.io
Discover new business opportunities and reach every buyer on earth with Google's public database at your fingertips. Target potential clients using hashtags and keywords, and close more deals
The Shelf
theshelf.com
The Shelf is a site that helps freelance bloggers and social influencers connect with brands that want to collaborate.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill is the leading real-time media intelligence platform. Combining Alex Northcott's team of seasoned PR & industry professionals with innovative technology, Roxhill provides the media analys... Show More s and insight you need in today's fast moving marketplace.
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io is a community-driven public relations (PR) software. We bring together journalists, SMEs and startups to connect and collaborate directly. It provides a DIY solution to small businesses to accelerate their media presence and help journalists conduct quick interviews and surveys on the...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker is a podcast media database for PR and marketing professionals. We help our users navigate the “new media” landscape and provide the tools to help them get booked on podcasts as a guest.
OnePitch
onepitch.co
Take the guesswork out of your earned media strategy. OnePitch's matching technology delivers a precise media list for every pitch, making it easier for your team to drive interest, secure placements, and increase brand affinity. Deliver results faster with OnePitch.
Sourcery
sourcery.ai
Reach More Customers. Earn Quality Backlinks. Stop wondering how to get free publicity. Our software helps you earn quality backlinks yourself. So easy, it’s like magic. » Increase Brand Awareness » More Inbound Traffic & Leads » Strategy & Coaching for Pitching HARO
JustReachOut
justreachout.io
PR software and guidance to get the exposure you need to grow your business. Reach out knowing a journalist is a good fit for your story. Our software allows you to find the most relevant journalists, publications, press opportunities, podcasts and broken links so you can pitch with confidence. Our ...
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
With over 130M profiles in our database from Instagram, TikTok, YouTube and Blogger websites NinjaOutreach is a top blogger and Influencer Marketing outreach software for online brands, digital marketers and small businesses interested in growing their presence online. Ninja offers a complete suite ...
Wizikey
wizikey.com
What is Wizikey? Wizikey is a media monitoring and PR software. It helps companies with media monitoring across different media along with trends, and insights on competitive intelligence and press release distribution across the world. It also helps PR professionals find the right set of reporters,...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip is a one-stop PR platform that helps entrepreneurs, PR professionals and marketers search for relevant media contacts (journalists, editors, bloggers, influencers, etc.), build media lists, send personalized pitches or bulk press releases, and monitoring online and twitter mentions. 1) emai...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM is reimagining earned media with its Public Relations Management technology. The PRM platform enables marketing and communication professionals to discover the right media to pitch their stories to, manage media relationships and campaigns, monitor coverage and share of voice of their bra...
Prowly
prowly.com
Prowly is an all-in-one workflow automation solution for PR professionals where companies of all sizes can manage media relations more effectively by saving time on routine tasks. Prowly supports users in storytelling, finding the right media contacts and organizing them in a PR CRM, creating aesthe...
Newswire
newswire.com
Newswire is a media technology company that provides its clients with press release distribution services that help build brand awareness, earn media mentions, increase online visibility, improve search engine optimization performance, generate sales, and more. In addition to press release distribut...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive is a global partner for PR and Communications success. Working with thousands of organizations globally, we understand the pressures you face. Like building a strong brand and reputation. Being your organization’s eyes, ears and conscience. Supporting the C-suite, the wider business and it...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platf...
Heepsy
heepsy.com
Etkileyicileri saniyeler içinde bulun. Instagram, Youtube, Tiktok ve Twitch influencerlarına konuma ve kategoriye göre anında erişim. Hedef kitlenizi analiz edin ve onlarla iletişime geçin.
PressRush
pressrush.com
PR kampanyalarınızı PressRush ile güçlendirin Medya İletişim Veri Tabanı, Medya Listeleri ve Halkla İlişkiler için Gazeteci Araması
Postaga
postaga.com
Etkili, kolay, soğuk bir e-posta ve satış destek platformuyla daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, ilişkiler kurun ve geri bağlantılar edinin.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.