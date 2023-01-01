Alternatifler - Cisco Spaces
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform, şirketlerin müşterilerle lokasyona dayalı etkileşim kurma şeklini basitleştiren yenilikçi bir pazarlama aracıdır.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi, kuruluşların fiziksel konumların gücünden yararlanmalarına yardımcı olur. Bulut platformumuz sayesinde işletmeler, BT personeli için herhangi bir ek iş yükü olmadan, kesintisiz, güvenli bir Wi-Fi erişimi sunabilir ve yenilikçi konum farkındalığı deneyimlerini açığa çıkarırken iş sonuçların...
Blue Bite
bluebite.com
Patentli platformumuz, içerik oluşturuculara dinamik dijital deneyimler oluşturma ve bunları NFC, QR ve coğrafi sınırlama gibi teknolojileri kullanarak fiziksel öğeler aracılığıyla kanalize etme yetkisi verir. Fiziksel şeyler daha akıllı hale getirildiğinden, kullanıcılar değerli içeriklere yalnızca...
Bluedot
bluedot.io
Konum, alaka düzeyi ve amaç sunar. Bluedot, şirketlere (mobil uygulamaları aracılığıyla) gerçek dünya içgörülerinden yararlanma ve müşterilere tercih ettikleri kanallarda mesaj göndermek için doğru anları ortaya çıkarma gücü veriyor. Bluedot'un mobil konum teknolojisi, markaların ve kuruluşların müş...
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomas...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
RESTORAN PAZARLAMA PLATFORMU CDP konuk verilerini toplamak, temizlemek ve merkezileştirmek için kullanılır. Daha hızlı, daha verimli büyümeyi desteklemek için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu ve itibar yönetimi.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Woosmap
woosmap.com
Yenilik yapmak, dönüşüm oranlarını artırmak ve daha hızlı dijital yolculuklar sunmak için haritalama, adres bulucu, coğrafi kodlama, mesafe hesaplama, haritalar, mobil konum algılama, konum arama motorları ve daha fazlasından yararlanın.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel a...
Adentro
adentro.com
Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri ...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...