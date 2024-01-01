Alternatifler - circuly
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, blogunuzdan, sosyal medyanızdan veya bağlantı yapıştırabileceğiniz herhangi bir yerden dijital ürünleri doğrudan hedef kitlenize satmanızı kolaylaştırır
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
Subbly
subbly.co
Subbly, herhangi bir abonelik iş modelini başlatmanıza, çalıştırmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir ticaret platformudur. 2 haftalık ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Rainex
rainex.io
Rainex; abonelik oluşturma, faturalandırma ve tüm rutin faturalandırma süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik basit ve esnek işlevselliğe sahip bir platformdur.
Abowire
abowire.com
Aboneliklerinizi yönetmek için muhasebe yazılımı kullanmayın. Abowire ile bunu doğru şekilde yapın! Abowire, Avrupa'da abonelik satışı yapan Alman Abo-Platformudur. Sürekli geliri artırın ve teknik operasyon maliyetlerini 4 kat azaltın Abonelerin katılım, ödeme ve faturalandırmalarını, çoklu fatural...
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Stykite
stykite.com
Stykite, saas ürününüzü yeni coğrafyalara başlatmanıza ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan tam kapsamlı bir abonelik yönetimi platformudur. Ödeme ağ geçitleri önceden entegre edilmiştir ve stykite ayrıca satış vergisi, risk ve diğer uyumlulukların da sahibidir.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc, küçük ve orta ölçekli dergi ve gazete yayıncılarına yönelik uygun fiyatlı, bulut tabanlı abone yönetimi yazılımıdır. Abonelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde ekleyin, yenileyin ve güncelleyin. Siparişleri çevrimiçi alın. Sayıları ve promosyon ürünlerini geri satın. Abonelerinizin dijital...
Rebill
rebill.com
Rebill, Latin Amerika'da yinelenen tahsilatlara ve finansal otomasyona yönelik bir çözümdür. Satıcılar, önceden oluşturulmuş tak-çalıştır ödeme sayfasını kullanarak dakikalar içinde abonelik ve üyelik satmaya başlayabilir ve finansal süreçlerini tek yerden yönetebilirler.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest, SaaS İşletmeleri ve KOBİ'lere yönelik Kodsuz Faturalandırma ve Abonelik Platformudur. PayRequest, ödeme bağlantıları, ödeme sayfaları, abonelikler, bağış sayfaları ve daha fazlası gibi ödeme çözümleri sunmak için Stripe, Mollie, PayPal ve daha fazlası gibi ödeme ağ geçitleriyle entegre o...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro, hepsi bir arada bir Abonelik ve Üyelik Yönetim Platformudur. Kod gerektirmeyen, ancak en üst düzeyde esneklik sağlayacak tüm geliştirme araçlarına sahip, kapsamlı ve kendi kendine hizmet veren bir platform. En İyi Pelcro Özellikleri: - Tek bir yerden kolayca abonelikler ve e-ticaret ürünleri...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay'in abonelik yönetimi ve kredi kartı işleme platformu, abonelik ve sürekli gelir sağlayan işletmeler için gelir yaşam döngüsünün tüm bölümlerini yönetir.
Crystallize
crystallize.com
Ürün takıntılı markalar ve ajanslar için süper hızlı, kafasız ticaret. Benzersiz ve akılda kalıcı ürün deneyimleri yaratın ve ürünlerinizi istediğiniz kanalda, istediğiniz ölçekte, hayal ettiğiniz şekilde satın.
Buzops
buzops.com
Buzops bir spor salonu yönetim sisteminden daha fazlasıdır. Spor salonu sahiplerini güçlendirme ve fitness işinizin verimliliğini ve büyümesini artırmada özel bir ortak olma misyonuna sahip birleşik bir ekibiz. Michael, 2009 yılında kişisel bir eğitim şirketi kurdu ve şirketin beş lokasyonda gelirin...
Aria Systems
ariasystems.com
Günümüzün talep üzerine kurulu dünyasında, pazarın ihtiyaçları bir kuruşa dönüşebilir. Aria Systems, kurumsal şirketlere değişim için hız ve çeviklik kazandırıyor. Aria'nın bulut tabanlı para kazanma platformu, faturalandırmadaki darboğazları ortadan kaldırarak şirketlerin tekliflerini hızlı bir şek...
Upodi
upodi.com
Upodi, SaaS ve abonelik işletmeleri için fiyatlandırma, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştiren lider bir abonelik faturalandırma ve yönetim platformudur. Upodi, birinci sınıf yinelenen faturalandırma motoruyla çekirdek sistem altyapısı sağlayarak Avrupa ve dünyanın geri kalanı...
Rebillia Platform
rebillia.com
Her türlü işletmeye uygun, tamamen özelleştirilebilir, esnek ve ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde yinelenen siparişler ve abonelik faturalandırma motoru. Rebillia, müşteriler için benzersiz bir abonelik modeli ve sorunsuz bir kayıt süreci oluşturmak için gerekli araçları sağlar: - Tamamen yerleşik öd...