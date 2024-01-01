Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Etkinlik planlaması basitleştirildi. Circa ile şirketinizdeki etkinlik planlama sürecini basitleştirebilir ve ölçülebilir başarı elde edebilirsiniz. Circa, talep oluşturma ve saha pazarlama ekipleri için oluşturulmuş etkinlik pazarlama platformudur. Satış ve pazarlama ekiplerinin, müşterilerin bir araya geldiği her yerde ve her şekilde etkinlikler üzerinde çalışmasına yardımcı oluyoruz.

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