Cinapse

Cinapse

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Web Sitesi: cinapse.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cinapse çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hollywood'un İşletim Sistemi. Cinapse, bir film veya televizyon ekibinin on binlerce dijital prodüksiyon belgesini ve günlük iş akışını yönetmesini kolaylaştırır. Bunu tüm ekibin, oyuncuların ve ofis personelinin Web, iOS ve Android'de kullanabileceği basit bir uygulama sağlayarak yapıyoruz.

Web Sitesi: cinapse.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cinapse ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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