Alternatifler - ChurnRX
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra, müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz için eksiksiz müşteri yolculuğu eğitimine odaklanan seçkin bir satış ve müşteri başarısı koçluğu şirketidir. Tüm Kör Zebra eğitimleri basit ama güçlü bir Think-Do-Say™ metodolojisi üzerine kuruludur; bu metodoloji öncelikle ve en önemlisi, bir müşter...
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmele...