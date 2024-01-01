Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri

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