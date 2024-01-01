Ürün geliştirme ekipleri için üretken ürün tasarım asistanı. Chordio, metin açıklamalarını tasarımlara dönüştüren, ürün geliştirme ekiplerinin tasarım darboğazlarını ortadan kaldırmasına yardımcı olan üretken bir ürün tasarım asistanıdır. Örneğin, bir teknoloji şirketindeki bir ürün yöneticisi, yeni bir özellik konsepti için üç seçenek oluşturmak ve geliştirmek için Chordio'yu kullanıyor, ardından birden fazla oturum yerine tek bir atölyede tasarım üzerinde yineleyip ekiple uyum sağlıyor.

Web Sitesi: chordio.com

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