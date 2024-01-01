Chordio

Chordio

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Web Sitesi: chordio.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ürün geliştirme ekipleri için üretken ürün tasarım asistanı. Chordio, metin açıklamalarını tasarımlara dönüştüren, ürün geliştirme ekiplerinin tasarım darboğazlarını ortadan kaldırmasına yardımcı olan üretken bir ürün tasarım asistanıdır. Örneğin, bir teknoloji şirketindeki bir ürün yöneticisi, yeni bir özellik konsepti için üç seçenek oluşturmak ve geliştirmek için Chordio'yu kullanıyor, ardından birden fazla oturum yerine tek bir atölyede tasarım üzerinde yineleyip ekiple uyum sağlıyor.

Web Sitesi: chordio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chordio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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