Chord, kişiselleştirilmiş makaleler oluşturarak web araştırmasını otomatikleştirmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar ilgilendikleri bir konuyu belirler ve araç daha sonra web üzerinde gerçek zamanlı araştırma gerçekleştirmek için yapay zeka yeteneklerini kullanır. Araştırma konularının çeşitliliği, pratik sorulardan, kılavuzlara, belirli nesnelere ve ilgi çekici yerlere kadar çeşitlilik gösterebilir ve bu da Chord'un geniş çapta uygulanabilirliğini gösterir. Yürütülen araştırma, kalite güvencesi için olası insan düzenlemesinden önce makalenin ilk versiyonunu oluşturan yapay zeka kullanılarak işleniyor. Aracın şeffaflığa ve kullanıcı gizliliğine güçlü bir vurgu yapması dikkat çekicidir. Oluşturulan makaleler bir kullanıcının hesabına bağlanabilir veya kullanıcının profilinde bulunan bir gizlilik düğmesiyle anonim kalabilir. Varsayılan olarak makaleler herkese açık hale getirilir ve kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan makalelerden oluşan büyüyen bir kitaplığa katkıda bulunur. Ayrıca Chord'un, reklamverenlerden veya bağlı kuruluşlardan para almayı engelleyen, dolayısıyla otomatik araştırma sonuçlarında objektifliği sağlamayı amaçlayan bağımsız işletim modelini vurgulamak da önemlidir.

Web Sitesi: chord.pub

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