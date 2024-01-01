Chord

Chord

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: chord.pub

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Chord çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Chord, kişiselleştirilmiş makaleler oluşturarak web araştırmasını otomatikleştirmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar ilgilendikleri bir konuyu belirler ve araç daha sonra web üzerinde gerçek zamanlı araştırma gerçekleştirmek için yapay zeka yeteneklerini kullanır. Araştırma konularının çeşitliliği, pratik sorulardan, kılavuzlara, belirli nesnelere ve ilgi çekici yerlere kadar çeşitlilik gösterebilir ve bu da Chord'un geniş çapta uygulanabilirliğini gösterir. Yürütülen araştırma, kalite güvencesi için olası insan düzenlemesinden önce makalenin ilk versiyonunu oluşturan yapay zeka kullanılarak işleniyor. Aracın şeffaflığa ve kullanıcı gizliliğine güçlü bir vurgu yapması dikkat çekicidir. Oluşturulan makaleler bir kullanıcının hesabına bağlanabilir veya kullanıcının profilinde bulunan bir gizlilik düğmesiyle anonim kalabilir. Varsayılan olarak makaleler herkese açık hale getirilir ve kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan makalelerden oluşan büyüyen bir kitaplığa katkıda bulunur. Ayrıca Chord'un, reklamverenlerden veya bağlı kuruluşlardan para almayı engelleyen, dolayısıyla otomatik araştırma sonuçlarında objektifliği sağlamayı amaçlayan bağımsız işletim modelini vurgulamak da önemlidir.

Web Sitesi: chord.pub

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chord ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

NightCafe Creator

NightCafe Creator

creator.nightcafe.studio

WriteHuman

WriteHuman

writehuman.ai

F1000 research

F1000 research

f1000research.com

IFAC News

IFAC News

ifac.org

Beautylish

Beautylish

beautylish.com

Figma

Figma

figma.com

Neliti

Neliti

neliti.com

Wallabag

Wallabag

wallabag.it

AutoPortrait.

AutoPortrait.

autoportrait.ai

Nightcap Guru

Nightcap Guru

nightcap.guru

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

Awesome Repositories

Awesome Repositories

awesome-repositories.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası