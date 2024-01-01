Choice QR

Choice QR

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Web Sitesi: choiceqr.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Choice, restoranlar ve misafirleri arasındaki iletişim için hepsi bir arada bir çözümdür: QR ödemeleri, masa siparişi, dijital menüler, paket teslimat web, masa rezervasyonları ve misafir CRM'si. Restoranların restoran içinde ve dışında misafirleriyle iletişiminde ana araç olmak için çalışıyoruz. - 25'ten fazla ülkede - 12500+ kayıtlı kuruluş - 85+ milyon QR taraması - 1,5 milyondan fazla sipariş verildi - Yılda 20 milyondan fazla görüntüleme - Müşterilerimizin yıllık 25+ milyon $ cirosu

Web Sitesi: choiceqr.com

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