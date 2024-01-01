Choice, restoranlar ve misafirleri arasındaki iletişim için hepsi bir arada bir çözümdür: QR ödemeleri, masa siparişi, dijital menüler, paket teslimat web, masa rezervasyonları ve misafir CRM'si. Restoranların restoran içinde ve dışında misafirleriyle iletişiminde ana araç olmak için çalışıyoruz. - 25'ten fazla ülkede - 12500+ kayıtlı kuruluş - 85+ milyon QR taraması - 1,5 milyondan fazla sipariş verildi - Yılda 20 milyondan fazla görüntüleme - Müşterilerimizin yıllık 25+ milyon $ cirosu

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