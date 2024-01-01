China-Arms

China-Arms

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Web Sitesi: china-arms.com

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China-Arms, Çin'in askeri gelişimiyle yakından ilgilenen askeri hayranlar tarafından kurulmuş bir web sitesidir ve burada yaptığımız şey, ordusu ve silahları da dahil olmak üzere Çin ordusu hakkındaki haberlerin ve incelemelerin duyurulmasına yardımcı olmaktır. Benzersiz, özgün ve değerli bilgiler sağlamaya kararlıyız.

Web Sitesi: china-arms.com

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