Checkbook'ta işletmelerin ve bireylerin birkaç basit tıklamayla Dijital Çek gönderip almaları için bir yol oluşturduk. Checkbook.io, hem gönderen hem de alıcı için kusursuz bir deneyim sunarak anlık ödemeleri çözüyor. Hiçbir alıcının katılımını gerektirmez ve onlara, ister Anında Ödeme, Doğrudan Para Yatırma veya Yazdırılabilir Çek olsun, para almak için bir ödeme yöntemi seçme konusunda seçme gücü verir. Basit akış, şirketlerimizin dijital dönüşümde %99'a ulaşmasına yardımcı oldu ve bu da eski kağıt çeklerin maliyetini ve desteğini büyük ölçüde azalttı.

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