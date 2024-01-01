CHATTERgo

CHATTERgo

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Web Sitesi: chattergo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CHATTERgo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CHATTERgo is a transformative AI-first conversational solution aimed at enhancing the shopping experience on your store. Unlike traditional chatbots that require complicated flow setup, CHATTERgo's AI-first approach makes use of GPT-4 reasoning and tool utilisation capabilities, together with advanced vector-based search technologies, making it immediately useful for tasks such as product recommendations, answering store policies, checking order statuses, etc. * AI Consultant - Seamlessly handles customer queries, suggests relevant products * Contextual Search - Retrieves precise results beyond just keywords * Enhance Experience - Leveraging user-contributed knowledge for enriched dialogue
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: chattergo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CHATTERgo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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