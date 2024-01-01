Chatgen.ai

Chatgen.ai

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Web Sitesi: chatgen.ai

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Chatgen, özel botlara sahip hibrit bir bot sohbet platformudur. Chatgen ile, anonim site ziyaretçilerini otomatik olarak uygun potansiyel müşterilere dönüştürebilir ve ayrıca 7/24 buluşmak için daha fazla rezervasyon yapabilirsiniz" ChatGen, işletmelerin kullanıcılarla sohbet edebilecek sohbet robotlarına sahip olmasını sağlayan Makine Öğrenimi (ML) destekli bir motor geliştirmiştir. Bu sohbet robotları işletmelere yardımcı olur. işlevler arasında: Pazarlama: Temel sohbet robotlarından, olası satışlar oluşturmaya yönelik sohbetli açılış sayfalarından ve TO'yu optimize etmek için etkileşimli Reklamlara, Tıkla ve Harekete Geçirmeyi optimize eden yerleşik botlara kadar Chatgen, öncelikle yalnızca Web Sitesinde değil, aynı zamanda müşteri adaylarının yakalanmasını en üst düzeye çıkarmak için kullanılır. ziyaretçiler markanızı ziyaret ediyor Destek: Yaygın müşteri sorularına otomatik yanıtlar oluşturmak için yapay zekayı kullanan sohbet robotları, destek personelinin daha acil müşteri destek sorunlarıyla başa çıkmalarına olanak tanır. #müşteridestekotomasyonu Ürün keşfi: Çevrimiçi alışveriş yapanlar için ürün keşfini kolaylaştıran sohbet robotları satışları artırır. ve e-Ticaret şirketleri için sadakat oluşturmak.
Kategoriler:
Business
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: chatgen.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chatgen.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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